Cadela vítima de maus-tratos em Garibaldi é devolvida para família  

A cadela Meghi, vítima de maus-tratos no dia 6 de abril em Garibaldi, foi devolvida para a família na última quarta-feira (16). De acordo com o delegado da Polícia Civil responsável pelo caso, Clóvis Vaner Rodrigues de Souza, os tutores não devem ser penalizados, pois não participaram dos atos. O autor das agressões também não tem mais acesso à Meghi.

A medida foi tomada com base na análise do "Procedimento de Apuração de Ato Infracional" da Polícia Civil, que verifica as circunstâncias envolvendo a denúncias de maus-tratos. O delegado Clóvis destacou que o menor investigado pelas agressões não possui mais vínculo com a tutora da cadela e não tem mais acesso à residência. Além disso, esclareceu que "não há indícios de omissão ou participação da família nos maus-tratos" e que, até o momento da denúncia, "os tutores desconheciam os atos praticados".