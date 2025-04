Cachorro é resgatado em duto de nove metros de altura em São Francisco de Paula; veja o vídeo

Preso em um duto da barragem dos Bugres, desativada há quase um ano, o Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula resgatou um cãozinho neste sábado (19). A equipe foi acionada por dois ciclistas , que faziam a rota entre São Francisco de Paula e Três Coroas, e que ouviram os uivos do animal.

Com a técnica de rapel, os bombeiros desceram uma altura de nove metros para o resgate do cachorro:

— Quando ele ouviu a nossa movimentação, já começou a chamar. Os ciclistas já não estavam mais no local. No fundo é uma comporta e tinha uns 80 centímetros de água. E o cão estava em um duto que liga a comporta ao rio — explica o bombeiro Eron Pessoa, que participou do resgate.