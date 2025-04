Banco de Alimentos promove mais um Sábado Solidário neste final de semana em Caxias 

Neste sábado (5), a Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul realiza mais uma edição do Sábado Solidário em supermercados de Caxias do Sul. Os principais itens de doação são arroz, feijão, leite, óleo de cozinha, farinha e macarrão. Além de doação presencial é possível doar de forma online pelo site.