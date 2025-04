Atingida pela chuva de maio do ano passado, Gramado celebra retomada com festa que começa nesta quarta

O agricultor Gilmar Cavichion foi um dos que precisaram recomeçar a vida depois de maio de 2024. Juliana Gambini / RBSTV

Gramado foi uma das cidades muito atingidas pelos deslizamentos de terra na chuvarada de 2024. Na ocasião, sete pessoas morreram no município. Mas as comunidades do interior conseguiram retomar a vida depois que os acessos foram liberados e, a partir desta quarta-feira (30), começa uma tradicional festa da cidade, a Festa da Colônia, que celebra a união e o recomeço para centenas de famílias.

Leia Mais Celebrando os costumes dos moradores e a superação da tragédia climática, Gramado retoma a 34ª Festa da Colônia

O agricultor Gilmar Cavichion foi um dos que precisaram recomeçar a vida depois de maio de 2024.

— Foi difícil, mas tem que ir esquecendo e trabalhando, não tem outra saída — diz.

Seu Gilmar se emociona e diz que sente saudade dos amigos que perdeu. Pertinho da casa dele, seis morreram por causa dos deslizamentos de terra. A família dele ficou um mês fora de casa.

A Marli Maria Lovatto também precisou se abrigar junto com os vizinhos em um salão da comunidade.

— Depois de um ano eu digo que desconheço uma comunidade tão forte que nem esta. Porque a gente passou por um período bem difícil. Mas somos fortes e eu vejo que sempre tem um recomeço. Aconteça o que acontecer, a gente se une, consegue forças pra se reerguer — conta.

Festa espera 350 mil visitantes

Interrompida pela chuva de maio de 2024, a 34ª Festa da Colônia de Gramado retorna a partir desta quarta-feira (30) e segue até 18 de maio, no Centro Municipal de Eventos Expogramado. Em 19 dias de programação diária, a expectativa é que o número de visitantes ultrapasse os 350 mil. Com o tema Unindo Origens e Celebrando Tradições, a Festa da Colônia promete valorizar a cultura dos imigrantes alemães, italianos e portugueses, exaltando hábitos dos moradores do interior do município.

A rainha Júlia Brezolla Fritsch e as princesas Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi são as soberanas da Festa das Colônias.

Corte é formada pela rainha Júlia Brezolla Fritsch (C) e pelas princesas Manuela Cavichion (E) e Ana Paula Thomazi (D). Cleiton Thiele/SerraPress / Divulgação

— A festa é um momento de emoção, um momento de recomeço. A gente sabe que o que aconteceu no ano passado foi um momento muito doloroso pra todo mundo, então estar à frente desta festa de novo e estar em um recomeço junto com as meninas é muito importante pra nós — diz a rainha.

Destaques da 34ª Festa da Colônia de Gramado