Artesanato, espaços gastronômicos e museus: o que fazer na Réplica de Caxias do Sul 

Réplica de Caxias, junto aos Pavilhões da Festa da Uva, recebeu novos atrativos. Ricardo Rech - Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Espaços para confraternizar e conhecer a história da segunda maior cidade gaúcha, em um cenário que remonta o passado. A Réplica de Caxias do Sul, complexo com 21 construções junto aos Pavilhões da Festa da Uva, está com novas atrações.

As novidades, que foram apresentadas na sexta-feira (11), em um evento voltado para autoridades e a imprensa, já estão abertas ao público geral.

De espaços gastronômicos, à museus, lojas de artesanatos e artigos esportivos e ambientes religiosos, o complexo conta com variedade para ser explorada por moradores ou turistas durante todo o ano.

Além do atendimento individual nos empreendimentos, os visitantes podem realizar a visitação completa na Réplica aos finais de semana. O passeio é feito com uma guia, que contextualiza a história municipal com a cultura italiana. O passeio leva cerca de 1h30min e pode ser feito gratuitamente. Grupos devem fazer o agendamento prévio pelo telefone (54) 3207 - 1166.

Conheça os atrativos da Réplica:

Museu da Festa da Uva: inaugurado em 7 de março, na abertura da Festa das Colheitas, o espaço abriga uma coleção de artigos que contam a história da maior festa de Caxias do Sul. A ideia é que novas exposições sejam apresentadas no local a cada quatro meses. A primeira mostra conta com acessórios, roupas e fotos das antigas Rainhas e Princesas da Festa da Uva. Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h.

Museu da Uva e do Vinho: aberto em março desse ano, o museu reúne o acervo que esteve em exposição na Cooperativa Vinícola Forqueta. A organização ainda espera acomodar, nos próximos meses, outras peças que foram levadas do bairro até o novo espaço. Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h.

Escola de bicicleta: idealizada pela Princesa da Festa da Uva 2010, Kátia Weber, o espaço reúne artigos femininos para a prática de ciclismo, além de oferecer aulas para quem deseja aprender a andar de bicicleta.

Tumelero Vinhos: o espaço reúne rótulos de vinhos, espumantes e sucos de uva produzidos na Serra e importados. O estabelecimento também promove degustações guiadas para grupos, mediante agendamento prévio. Aberto aos finais de semana.

Artesanato Ascart: o espaço da Associação Caxiense dos Artesãos conta com artigos produzidos por 10 artesãos da cidade. No local é possível encontrar roupas temáticas, peças em tricô, artigos decorativos e lembrancinhas. Aberto de sexta a domingo, das 10h às 18h.

San Pietro Cidadania Italiana: o espaço oferece assessoria para aqueles que desejam adquirir a cidadania italiana.

Museu do Comércio: mantido pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Caxias do Sul, o espaço recria um antigo armazém de secos e molhados. Todos os artigos expostos foram doados pela comunidade. Visitação mediante agendamento prévio pelo telefone (54) 4009-5555.

Museu da Água do Samae: fundado nos anos 2000, o espaço conta com acervo que retrata a história da autarquia caxiense e os trabalhos desenvolvidos para garantir o saneamento na cidade. Visitação mediante agendamento pelo telefone (54) 3220-8600.

Sorvelândia: um dos espaços gastronômicos da Réplica. O estabelecimento oferece sorvetes, picolés e açaís produzidos em Caxias.

Casa Anita Garibaldi: sede do Instituto Anita Garibaldi, o espaço evidencia a história da revolucionária que dá nome à instituição, além de reconhecer mulheres que se destacam no cenário local.

A Réplica 15: o espaço recebe eventos privados e oferece experiências gastronômicas como piqueniques e cafés coloniais, mediante agendamento prévio pelo WhatsApp (54) 99298 - 3418.

Réplica Garden: ambiente gastronômico, serve petiscos, pizzas e hambúrgueres, acompanhados de drinks, cervejas e vinhos. Aberto de quarta a sexta, das 17h às 23h e, aos finais de semana, a partir das 14h.

Bolicho dos Piardi: situado no espaço que representa o Salão Paroquial, o restaurante oferece pratos que mesclam a culinária italiana com a gaúcha. Aberto aos domingos, das 12h às 14h.