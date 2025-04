Área central de Veranópolis passa a contar com cobrança de estacionamento a partir de quinta-feira 

Entra em vigor a partir desta quinta-feira (17) a cobrança do estacionamento rotativo na área central de Veranópolis. Serão 608 vagas e, dentre elas, há uma porcentagem para carga e descarga, idosos e pessoas com deficiência. Os valores vão variar de R$ 1 a R$ 4 após 10 minutos de tolerância, com tempo máximo de permanência de duas horas, podendo ser prorrogado por mais duas horas.

No total, serão oito ruas com o estacionamento rotativo. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 18h. Nos sábados, será das 8h às 12h. Os pagamentos podem ser realizados tanto via aplicativo quanto em pontos físicos (confira a lista abaixo). Segundo o comunicado da prefeitura, a medida tem como objetivo "melhorar a organização e a rotatividade de veículos nas vias mais movimentadas do município", destacou.