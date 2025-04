Aposta de Caxias do Sul ganha R$ 500 mil na Loteria Federal

Arte GaúchaZH / Arte GaúchaZH

O primeiro prêmio do concurso 5958 da Loteria Federal, de R$ 500 mil, saiu para Caxias do Sul. O bilhete sorteado foi o de número 43.165. O sorteio foi na noite desta quarta-feira (16) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

O jogo foi adquirido na Sagrada Loterias, no bairro Sagrada Família. Conforme a proprietária do estabelecimento, Geovana Kaczala, a cartela com o mesmo número da Loteria Federal tem até 10 bilhetes, sendo que cada um vale o prêmio de R$ 50 mil, portanto, ainda não há como quantificar quantos são os ganhadores. Ela conta que esse é o primeiro prêmio da Loteria Federal que saiu pela sua casa lotérica.

— Estamos muito felizes pela premiação. O último prêmio que saiu aqui na lotérica foi em dezembro do ano passado, que foi a Quina da Mega-Sena, no valor de R$ 86 mil, e uma anterior, em outubro, de R$ 54 mil. Então, esse prêmio de R$ 500 mil é realmente muito bom. Agora vamos aguardar se esse ganhador se manifesta — diz Geovana.

O sortudo – ou sortudos –, poderá retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa Econômica Federal a partir desta quinta-feira (17). O prazo para resgatar o valor é de 90 dias.

O Rio Grande do Sul foi sortudo neste concurso da Loteria Federal. Além do bilhete caxiense que levou o prêmio máximo, um bilhete de Porto Alegre foi contemplado com o terceiro prêmio e levou R$ 30 mil.

Confira os números da Loteria Federal

Resultado do concurso nº 5958, sorteado na cidade de São Paulo (SP):