Após cinco anos, Capela do Santo Sepulcro, em Caxias, reabre nesta Sexta-feira Santa e no Sábado de Aleluia

Capela é uma das que contam com a imagem do Cristo Morto.

A Capela do Santo Sepulcro, no bairro Lourdes, em Caxias do Sul, marca a memória dos caxienses nas celebrações de Páscoa. Conhecida por guardar relíquias da arte sacra e a imagem do Cristo Morto, a Capela reabre, de forma inédita, neste final de semana para os fiéis.