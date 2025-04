Após arrombamento e furto, Museu dos ex-combatentes da FEB, em Caxias, ficará fechado até junho

Após um arrombamento e furto de armas do acervo no último final de semana , o Museu dos Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), em Caxias, ficará fechado para reformas até a primeira quinzena de junho.

A medida foi adotada pela prefeitura após o arrombamento no domingo (27), que resultou em danos à estrutura do prédio. O fechamento temporário visa garantir a segurança do acervo e viabilizar os reparos necessários.