Apenado que havia fugido do Presídio Regional de Caxias do Sul é recapturado

O homem de 35 anos que estava foragido desde o dia 17 de abril, quando fugiu do Presídio Regional de Caxias do Sul , foi recapturado pela Brigada Militar na noite desta segunda-feira (28).

Segundo informações do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), a corporação tinha informações sobre o paradeiro do fugitivo e o localizou em uma residência na Estrada do Apanhador. O homem possuía um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Execução Criminal de Caxias do Sul.