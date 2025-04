Animais do Gramadozoo ganham peixes na Sexta-feira Santa

Até a próxima terça-feira (22), os enriquecimentos ambientais dos animais do Gramadozoo, em Gramado, terão a temática da Páscoa e poderão ser acompanhados pelos visitantes. Nesta Sexta-feira Santa (18), a carne vermelha foi substituída por peixes nos recintos das onças-pintadas, quatis, tuiuiú e macacos-prego.

O objetivo principal do programa de enriquecimentos ambientais é manter o bem-estar animal.

Conforme a bióloga Tathiana Barros, responsável técnica do Gramadozoo, como os peixes não são frequentemente ofertados na alimentação de espécies que recebem proteína, algumas estranharam a forma de contato.

No recinto das onças-pintadas, os alimentos foram colocados em espetos de madeira. Na ilha dos macacos-prego, os pequenos primatas ficaram curiosos e, antes de comer, cheiraram os petiscos.

— Como é novidade a forma oferecida, percebemos que eles tentaram entender antes de pegar. Além dos peixes, tínhamos os espetos de madeira e o capim como itens adicionais. Com o tempo, eles foram interagindo e trabalhando a cognição. O objetivo é justamente mantê-los ocupados. Quanto mais tempo passam tentando pegar o alimento, melhor é o resultado da atividade — explica a bióloga.

No recinto dos quatis, os peixes foram colocados dentro de "cenouras" de papelão, que também estavam recheadas com frutas. Já para o tuiuiú, o peixe é alimentação principal e, com um trabalho de condicionamento animal, a ave recebe os alimentos frescos arremessados diretamente pelo tratador.