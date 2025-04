Ambulantes deixam as calçadas de Caxias no dia da inauguração do Centro de Capacitação e Comércio

A transferência de ambulantes que ocupavam as calçadas de Caxias do Sul para o Centro de Capacitação e Comércio ocorreu de forma tranquila na manhã desta quinta-feira (10).

Esquina da Dr. Montaury com a Avenida Júlio já não tem mais a presença do comércio ambulante.

Primeiro dia foi de organizar as bancas no CCC.

Dia de organizar as novas bancas

Nem todas foram preenchidas no primeiro dia, de acordo com a Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, que auxiliou no cadastramento de alguns dos comerciantes que estão de férias e retornam após o feriadão de Páscoa.