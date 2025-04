Aberto ao público, seminário em Caxias vai debater políticas públicas e desafios no ambiente laboral

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) será palco do seminário Abril Verde – saúde e segurança no trabalho: desafios para a universalização, realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (EJud-4). O evento gratuito, no dia 25, às 9h, é aberto ao público.

O seminário promoverá debates sobre políticas públicas, responsabilidades dos empregadores e os desafios atuais na promoção da saúde e segurança no ambiente laboral. A ação contará com a participação de desembargadores e juízesdo Trabalho, advogados, peritos da área trabalhista, representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.