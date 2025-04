65 mil veículos devem se dirigir à Região das Hortênsias no feriadão de Páscoa

O feriadão mais longo do ano , que emenda as folgas de Páscoa e Tiradentes, promete ser de movimento nas estradas da Serra a partir desta quinta-feira (17).

Destino tradicional da época, a Região das Hortênsias espera aumento no fluxo já nesta quinta, quando o volume de veículos no pedágio de Gramado pode ser 47% maior do que em dias normais. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) estima que até segunda-feira (21) cerca de 34 mil veículos passem pela RS-235, o principal acesso ao município.