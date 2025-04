Para o evento, o Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni recebeu melhorias. Arquivo PMFC / Divulgação

O 20º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha começa nesta sexta-feira (11) e segue até domingo (13), no Parque de Eventos Antônio Dante Oliboni. A programação contará com atrações campeiras, artísticas e culturais. A entrada custa R$ 10 (o baile do sábado tem ingresso à parte, R$ 25).

O público poderá acampar no local. As construções são temporárias e podem ser montadas antes do início do evento, com possibilidade de permanecer até o fim do mês. Para a locação, é necessário entrar em contato pelo telefone (54) 99653-4141.

No parque foram feitas reformas nas duas canchas, sendo que a de gineteada agora conta com uma nova arquibancada. Também foram realizadas melhorias na estrutura do pavilhão, reformas na sede administrativa e nos banheiros.

Confira a programação completa

Programação artística

Sexta-feira (11)

Palco 1

22h30min – Fandango com Luiz Paulo e Grupo Vanerão

Sábado (12)

Palco 1

10h – Danças tradicionais pré-mirim e mirim

– Danças tradicionais pré-mirim e mirim 12h - Intervalo

- Intervalo 13h – Retorno mirim e juvenil (após o término da categoria juvenil, iniciam-se as danças birivas do Tropeirismo Gaúcho)

– Retorno mirim e juvenil (após o término da categoria juvenil, iniciam-se as danças birivas do Tropeirismo Gaúcho) 22h30min – Fandango com Garotos do Fandango (entrada R$ 25)

Palco 2

9h – Gaita botão (até 15 anos e acima de 16 anos) e gaita piano (até 15 anos e acima de 16 anos)

Palco 3

8h – Declamação prenda e peão veterano e adulto (após o término, iniciará a trova. Inscrições serão feitas na hora, diretamente na secretaria)

Palco 4

10h – Chula juvenil

– Chula juvenil 13h30min – Chula pré-mirim e mirim

Domingo (13)

Palco 1

9h – Danças tradicionais veterana

– Danças tradicionais veterana 13h30min – Danças tradicionais adulta

Palco 2

9h – Intérprete solista vocal prenda e peão (adulto, mirim e juvenil)

Palco 3

8h – Declamação prenda e peão (juvenil, pré-mirim e mirim)

Palco 4

10h – Chula (adulto)

– Chula (adulto) 13h30min – Chula (veterano)

Programação campeira

Sexta-feira (11)

Cancha 1

7h30min – Início das inscrições

– Início das inscrições 8h – Início das provas

– Início das provas Laço Desafio Galos de Flores da Cunha – 5 armadas

Laço Vaqueano – 3 armadas (gratuito)

Laço Veterano – 3 armadas

Laço Sênior – 3 armadas

Laço Dupla de Irmão – 4 armadas

Laço Dupla – 3 e 4 armadas (acima de 40 anos)

Quarteto classificatória – 50 inscrições (encerram às 17h)

Força A – 12 armadas

Força B – 10 e 11 armadas

Força C – 8 e 9 armadas

Taça Cidade – Classificatória 3 e 4 armadas (inscrições encerram às 20h)

Final da Taça Cidade

Cancha 2

19h30min – Gineteada 15 montarias

Sábado (12)

Cancha 1

7h – Desafio Galos Flores da Cunha (3 voltas)

– Desafio Galos Flores da Cunha (3 voltas) Laço Piá – 3 armadas

Laço Guri – 3 armadas

Laço Prenda – 3 armadas

Pai e Filho – 4 armadas

Pai e Filha / Pai e Piá – 4 armadas

Quarteto Classificatória – Laça até às 15h

Força A – 12 armadas

Força B – 10 e 11 armadas

Força C – 8 e 9 armadas

Duplas do Rodeio

Força A – 6 armadas

Força B – 4 e 5 armadas

Força C – 2 e 3 armadas

Volta quarteto até o final

Cancha 2

14h30min – Vaca Parada Piazinho e Piá e Laço Vaca Parada Prendinha e Bonequinha

– Vaca Parada Piazinho e Piá e Laço Vaca Parada Prendinha e Bonequinha 19h15min – Gineteada 25 montarias

Domingo (13)

Cancha 1

7h – Desafio Galos de Flores da Cunha (2 voltas)

– Desafio Galos de Flores da Cunha (2 voltas) Patrão e Capataz – 4 armadas

10h – Abertura oficial do 20º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha, com homenagem aos 150 anos da imigração italiana

– Abertura oficial do 20º Rodeio Crioulo Nacional de Flores da Cunha, com homenagem aos 150 anos da imigração italiana Finais

Pai e Filho / Pai e Filha

Pai e Piá

Final Prenda

Quarteto Força C – B – A

Final Duplas C – B – A

Cancha 2

17h – Gineteada

– Gineteada Semifinal 15 montarias

Final 5 montarias





Para mais informações, entre em contato: