Unidades de saúde de Caxias vão abrir no dia 15 para mutirão de atendimentos

No próximo dia 15, as unidades básicas de saúde (UBSs) vão abrir das 8h às 17h para um mutirão de atendimentos. As UBSs vão oferecer consultas de saúde da mulher, como o exame preventivo de câncer de colo de útero (papanicolau) e, para aquelas de 40 anos ou mais, solicitação de mamografia, que é a principal estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama. Também poderão realizar as vacinas do calendário de rotina, exceto nas UBSs Esplanada, Galópolis e Mariani.