Testada em laboratório, concentração por congelamento pode melhorar qualidade do suco de uva produzido na Serra

Testes de concentração por congelamento são feitos na Embrapa Uva e Vinho, em Bento. Ana Júlia Griguol / RBS TV

O suco de uva reconstituído, produzido em menor escala do que a versão integral, pode ganhar mais sabor e qualidade nos próximos anos. Uma pesquisa da Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves, testa uma nova forma de concentrar a bebida por congelamento, substituindo o método tradicional de evaporação.

A nova técnica, ainda testada em laboratório, preserva melhor as características naturais do suco, já que não expõe o produto a altas temperaturas. Após o descongelamento, os testes indicam que os níveis de açúcares ficam próximos ao ideal, mantendo a qualidade da bebida.

À frente do projeto está o pesquisador Marcelo Lazzarotto, que encontrou na técnica uma opção mais acessível para pequenos produtores:

— Para concentrar por evaporação é preciso ter uma produção de larga escala. Para a indústria a vantagem é manter os bioativos e ter um suco mais próximo daquele que vem da fruta, porque os compostos estarão mais preservados.

O pesquisador Marcelo Lazzarotto está a frente das pesquisas. Ana Júlia Griguol / RBS TV

Maior produtor do país, o Rio Grande do Sul produziu, em 2023, 82 milhões de litros de suco, de acordo com o Sistema de Declarações Vinícolas do governo do Estado (Sisdevin). Desse total, 16 milhões passaram pelo processo de concentração para posterior reconstituição.

Embora já tenha sido utilizada em outros produtos, como suco de maçã, soro de leite e extrato de bagaço de uva, a concentração por congelamento ainda não havia sido utilizada para o suco de uva.

Com o apoio do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis), a Embrapa trabalha em pequena escala para preencher a lacuna. Os resultados preliminares, de acordo com Lazzarotto, são animadores:

— Foi possível mais que dobrar o teor de açúcares e outros compostos, mantendo as qualidades sensoriais e nutricionais do suco. Essa técnica visa preservar as características do produto sem comprometer a eficiência logística, sendo essencial para manter a competitividade do suco de uva brasileiro no mercado global.

Festival do suco de uva ocorre neste domingo

Parte da programação do Bento em Vindima, o Festival do Suco de Uva ocorre neste domingo (09), das 10h às 20h, na Praça Achyles Mincarone, em Bento Gonçalves. Com apresentações artísticas, o evento celebra o produto e suas inovações.

