Sete meses após anúncio, mudança de local da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, ainda não tem data para ocorrer

Monumento permanecerá próximo do ponto atual, mas do outro lado da rodovia.

Anunciada no final de agosto do ano passado, a retirada da imagem de Nossa Senhora de Caravaggio , localizada na rótula da RS-453, em Farroupilha, para um novo local, ainda não tem data para ocorrer , segundo a assessoria de comunicação da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra a rodovia.

A imagem deverá ser retirada de onde está atualmente para a construção de um viaduto na rodovia. Em outubro de 2024, o Santuário de Caravaggio divulgou que o monumento permanecerá próximo do ponto atual, mas do outro lado da rodovia – à direita de quem vem no sentido de Bento Gonçalves para Farroupilha. A ideia é realocar para um terreno desocupado, no início da Rua Armando Antonelo, em uma área que pertence à CSG.