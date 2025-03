Sábado tem campanha de recolhimento de vidros em Farroupilha

Neste sábado (8), ocorre a edição de março da Campanha de Recolhimento de Vidros, em Farroupilha. Será realizada no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) , na Rua Nataly Valentini, das 8h às 11h30min, no formato drive-thru.

A ação da prefeitura tem parceria do grupo voluntário As Andorinhas, que auxilia, com materiais arrecadados, na manutenção e proteção de residências de pessoas em vulnerabilidade social.