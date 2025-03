Projeto de extensão da Rua Marechal Floriano sai do papel em 2025, promete prefeitura de Caxias

O projeto para ampliar a Marechal integra a criação de um eixo norte-sul de mobilidade urbana, que será utilizado para uma nova fase de troncalização do transporte coletivo no futuro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O projeto de abertura da Rua Marechal Floriano, no bairro Pio X, em Caxias do Sul, ganhou uma nova data para sair do papel. Segundo o secretário municipal de Planejamento, Marcus Caberlon, o prolongamento de 300 metros da via deve acontecer ainda em 2025. A extensão deve desafogar o trânsito na área central, principalmente na Rua Visconde de Pelotas.

Ainda no fim de 2023, a prefeitura estava negociando a desapropriação de nove imóveis da região que precisam ser total ou parcialmente desocupados para que a rua avance. Na época, havia uma discussão sobre a questão do pagamento em dinheiro dos terrenos, o que tornava-se um "dificultador" para o município porque exige disponibilidade orçamentária.

No entanto, segundo o secretário Caberlon, as desapropriações já foram acordadas e agora o Executivo deve enviar à Câmara de Vereadores, em breve, um projeto que permite esse acerto de valores com os proprietários.

— As desapropriações estão acordadas. É necessário fazer um ajuste no decreto que regulamenta a troca por índices construtivos, o que deve ocorrer nesta semana. E também, em breve, será encaminhado para a Câmara um PL para autorizar o município a permutar terrenos e/ou pagar os proprietários em dinheiro. Não se cogita não abrir a Marechal — explica Caberlon.

Conforme a assessoria da prefeitura, o projeto total, com desapropriações, obras de drenagem e pavimentação é na ordem de R$ 5 milhões. Além disso, foi confirmado que a ideia é que o prolongamento seja realizado ainda este ano, "por determinação do prefeito Adiló Didomenico", informou a assessoria de imprensa da prefeitura.

Extensão vai desafogar trânsito

O prolongamento da Marechal Floriano vai começar junto à Rua Jacinto Madalosso, onde a via termina atualmente. Ela vai ocupar parte do terreno onde funcionava o antigo motel Florenza e fazer uma leve curva à esquerda.

A partir desse ajuste de traçado, ela se juntará à Rua Ângelo Generosi, que possui apenas uma quadra não pavimentada e passa atrás do supermecado Andreazza, até a Rua João José Cruz (veja abaixo). A partir desse cruzamento, a via segue em linha reta por terrenos que serão desapropriados até o entroncamento da Rua Visconde de Pelotas com a Rua Duque de Caxias.

Atualmente, quem está na Marechal e deseja se deslocar até esse cruzamento precisa converter à direita e seguir até a Visconde, em frente à agência do INSS. Dessa forma, o fluxo da Marechal se soma ao da Visconde, sobrecarregando o trecho final da via.