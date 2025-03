Farroupilha promove mutirão de exames de mamografia e ecografia mamária

A prefeitura de Farroupilha está promovendo um mutirão de exames de mamografia e ecografia mamária a partir desta segunda-feira (3). São oferecidos 1.256 exames com o objetivo de diminuir a fila de espera pelos procedimentos no município.

A assinatura da ordem de início do mutirão ocorreu nessa manhã, com a presença do prefeito Jonas Tomazini. O investimento é de cerca de R$ 90 mil, em um convênio com as clínicas Verità Diagnóstico por Imagem e Rossler Diagnósticos.