Estão abertas as inscrições para o workshop Mecânica de Batom em Caxias

Estão abertas as inscrições para o workshop Mecânica de Batom, que ocorrerá na próxima quarta-feira (12), das 19h às 22h, no auditório e no estacionamento da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul. A atividade destinada ao público feminino é gratuita e aberta à comunidade.

A ação fornece conhecimento dos princípios e fundamentos da mecânica veicular e dá às mulheres a experiência prática de trocar pneus e fazer a aferição dos níveis de água e óleo do motor. As inscrições devem ser realizadas pelo e-mail escolatransito@caxias.rs.gov.br, com nome completo e telefone para contato. As primeiras 60 inscritas receberão retorno, por e-mail, confirmando a vaga no workshop. Quem participar receberá certificado de participação.

O workshop será ministrado pelo gerente da EPT, Carlos Beraldo, com etapas teórica e prática, e também contará com a presença de servidores da SMTTM.

Superando o Medo de Dirigir também recebe interessados

Já na quinta-feira (13) ocorre a nova edição do workshop Superando o Medo de Dirigir, das 19h às 22h, no auditório da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). também em Caxias. A ação gratuita terá mediação do gerente da Escola Pública de Trânsito (EPT), Carlos Beraldo.

Não é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação ou possuir veículo automotor para participar da atividade.

Os interessados devem encaminhar um e-mail para escolatransito@caxias.rs.gov.br, com nome completo e um telefone para contato. Apenas os primeiros 60 e-mails recebidos serão validados e respondidos pela EPT, garantindo assim o acesso ao workshop e o certificado.