Em homenagem ao Dia da Mulher, agência do Sine de Caxias do Sul promove palestras sobre trabalho, saúde e beleza

Em homenagem ao Dia da Mulher , a Agência FGTAS/Sine de Caxias do Sul promove uma programação especial nesta sexta-feira (7), com palestras e entrevistas de emprego especialmente para o público feminino.

As atividades começam pela manhã. Das 8h às 12h, interessadas em entrar no mercado de trabalho poderão participar de entrevistas de emprego . Os atendimentos são por ordem de chegada, na sede da agência, na Rua Bento Gonçalves, 1.901, Centro.

À tarde, a partir das 14h, serão realizadas as palestras. A primeira tratará sobre o comportamento da mente e consequências no corpo, estado de presença, desafios das mulheres e temas relacionados ao mundo do trabalho, com a coordenadora do Sine de Caxias do Sul, Zenaira Hoffmann, e a quiropraxista e terapeuta integrativa Karin Zanotto.