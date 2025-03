Com início das obras atrasado em seis meses, projeto do Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul passará novamente por licitação

Estrutura ficará em um terreno com área total de 5,3 hectares, a 13 quilômetros do centro da cidade. DCA/SEMMA / reprodução

As obras do novo Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul ainda não começaram. O atraso se estende desde agosto do ano passado, quando a ordem de início da construção do complexo, que prevê abrigar 504 animais, na Zona Oeste, havia sido assinada.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ronaldo Boniatti, o projeto passará novamente por processo licitatório para contratação de empresa responsável pelo serviço, com previsão de lançamento do certame em abril. O retrocesso nas etapas do futuro canil é provocado por uma “divergência entre o orçamento e a execução”.

— Nenhuma movimentação (obras) aconteceu porque após a ordem de início houve a verificação de uma divergência entre o orçamento e a execução. Por isso, o projeto teve uma prorrogação de 180 dias expedida pela secretaria na época. Estamos reformulando, verificando o que tinha acontecido. Vimos que se tornou inviável a execução daquele projeto, porque iria extrapolar muito nosso recurso previsto via Badesul — explica Boniatti.

O limite estipulado para o financiamento junto ao Badesul Desenvolvimento é de R$ 8 milhões, indica o titular da Semmas, que acrescenta que o novo valor do orçamento ainda será definido. A licitação anterior, vencida pela empresa MASB Engenharia, tinha valor inicial de R$ 9.047.091,44. A proposta homologada à época foi no valor de R$ 7.831.600.

Segundo o projeto original, o centro terá um prédio administrativo com ambulatório e alas montadas no sistema de pré-moldados de concreto. A estrutura ficará em um terreno com área total de 5,3 hectares, em São Giácomo, a 13 quilômetros do centro da cidade, com acesso pela RS-122, via Estrada dos Romeiros.

A promessa é atender 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, com a disponibilidade de canis coletivos e individuais, áreas exclusivas para mães e filhotes, animais idosos, raivosos e, inclusive, um espaço para gatos.

Após a identificação das inconsistências, o projeto passa por adequações. Conforme Boniatti, está sendo concluída a etapa arquitetônica e realizado o projeto executivo:

— O projeto do canil continua em cima do que existia antes, só que ele foi reformulado. A quantidade de baias que estavam previstas, o centro, toda a parte de instalação da estrutura em si, ficou a mesma. Estão sendo reformuladas linhas do projeto e algumas questões pendentes, em divergência. Estamos fazendo um ajuste em cima do projeto anterior.

Entre os itens que elevavam o custo da execução, o secretário cita coberturas estilizadas em forma de onda, em concreto. São partes como essa, de acordo com ele, que foram alteradas.

— Vamos aprovar 100% do arquitetônico e dar sequência ao estrutural, para depois fazermos o orçamento. Acredito que até o final de abril nós enviaremos para a Central de Licitações novamente — prevê.

Boniatti propõe celeridade para que as etapas sejam agilizadas e as obras iniciadas, estimando que “o projeto esteja muito bem encaminhado para conclusão ou inauguração no início do ano que vem, no máximo”. O prazo contratual anterior era de 12 meses para entrega do empreendimento, a partir do início das obras. O secretário indica que, no local, foi realizado apenas o serviço de terraplanagem.

Cronologia