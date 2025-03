Com entrada gratuita, PastelFest começa nesta sexta em Carlos Barbosa 

Mais de 100 mil unidades foram vendidas na primeira edição, no ano passado.

A segunda edição do Pastelfest, em Carlos Barbosa, começa nesta sexta-feira (14). O evento, que reuniu mais de 40 mil pessoas na primeira edição , em 2024, voltará a ocupar o Parque da Estação .

Destaque da edição passada, o pastel de pien está na lista e agora acompanhado de outros sabores curiosos como o pastel de torresmo com queijo e as opções doces recheadas de sagu com creme, sorvete e açaí.