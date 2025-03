Campanha de conscientização sobre a Síndrome de Down convida comunidade a usar pares de meias trocados 

O desafio é usar uma meia diferente em cada pé. The 2R Artificiality / stock.adobe

Nesta sexta-feira (21), a tarefa do dia é usar pares de meias trocados para participar da campanha Lots of Socks (do inglês, muitas meias), uma iniciativa global criada para jogar luz para a conscientização sobre a Síndrome de Down. Em Caxias do Sul, a semana que busca dar visibilidade para a síndrome é instituída por lei desde 2017, sempre na semana que coincide com o dia 21 de março.

A ação incentiva as pessoas a usarem meias coloridas, divertidas ou desparelhas nesta sexta como forma de celebrar a diversidade e promover a inclusão. A escolha do dia faz relação com a presença de um cromossomo extra, ou seja, três cromossomos, no par 21. Por isso, 21 de março.

De acordo com a psicóloga de Caxias do Sul e ativista pelos direitos das pessoas com Síndrome de Down, Tania da Rocha, o movimento Lots of Socks ganhou força porque pesquisadores identificaram que os cromossomos se apresentam em formato parecido com o de meias coloridas.

— Usar meias trocadas é uma forma de desafiar os padrões da sociedade. A ideia é que ser diferente é normal. É isso que a gente gostaria que a sociedade entendesse. Assim como usar meias trocadas não é errado, ter uma deficiência não é errado — afirma.

Ainda conforme Tania, atualmente, várias escolas e creches de Caxias do Sul incentivam os alunos a participarem da atividade de conscientização. Realidade que era muito diferente há 33 anos, quando seu filho Matheus nasceu.

— Tudo tinha que abrir espaço. Para ter um lugar na escola infantil, tinha que brigar. Para ter uma vaga na escola regular, tinha que brigar. Para ter a oportunidade de levar em uma psicopedagoga para conversar com os professores, era uma briga — relembra.

Ações da Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Down podem ser conferidas na página do Instituto Matheus Rocha no Instagram. Quem participar da campanha Lots of Socks, na sexta-feira, pode enviar suas fotos pelas redes sociais do Instituto. Neste ano, o lema é "Suporte para quem precisa. Todos juntos, apoiando a inclusão".