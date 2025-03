Após motorista de 78 anos cair em buraco de obra, prefeitura de Caxias garante que local está sinalizado

Um homem de 78 anos caiu com a caminhonete que conduzia em um buraco de sete metros de altura, feito para uma obra, na noite de quinta-feira (13), em Caxias do Sul. Foi na Rua Quitéria Mano ruas José Tessari e João Bertelli, no Loteamento Jardim Itália, onde uma empresa contratada pela prefeitura trabalha para prevenir alagamentos na região.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o motorista estava consciente após o acidente, mas com fraturas e escoriações. O veículo ficou com as rodas para cima e o homem estava preso pelo cinto. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas detalhes sobre o seu estado de saúde não foram informados.