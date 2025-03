Ismael Onzi, em 2016, em reportagem sobre o Dia do Vinho. Roni Rigon / Agencia RBS

O empresário, enólogo e ex-presidente da Rede de Vinícolas de Caxias do Sul (Revinsul), Ismael Onzi, 40 anos, morreu nesta segunda-feira (10), em Caxias do Sul. Há cerca de uma semana, ele havia sofrido um acidente ao cair do lado de uma pipa, que é um grande recipiente de armazenamento de vinho. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pompéia.

Onzi era proprietário da vinícola Casa Onzi, em Forqueta, negócio que foi de seu bisavô. No começo, cultivava apenas a uva Isabel, uma das primeiras a se adaptar ao clima da região.

Inicialmente, o vinho era produzido no porão de casa, artesanalmente, mas a produção foi crescendo após quatro gerações.

No ano passado, após a chuva de maio, a Casa Onzi perdeu o prédio, parte das parreiras e 50 mil litros de vinho. O negócio teve que deixar de operar no endereço que estava há 24 anos. O varejo e a vinícola, que produz vinhos de mesa, finos, suco de uva e espumantes, foram transferidos a uma nova área, também em Forqueta. Alguns itens foram reaproveitados, como os tanques de armazenamento.

O empresário deixa a mulher, Renita Regalin Onzi, e os filhos Vitor e Heitor. O velório de Onzi será na Capela Menino Deus do bairro Forqueta, com início previsto para as 14h desta terça-feira (11). O sepultamento ocorre na quarta-feira (12), às 9h, no cemitério do bairro Forqueta.

"Uma pessoa humilde, bondosa e trabalhadora"

A vereadora e presidente da associação de moradores (Amob) do bairro Forqueta, Sandra Bonetto, amiga de longa data de Onzi, destaca que o empresário deixa um legado importante de humildade, bondade e trabalho.

— Era uma pessoa que, se tu pedia ajuda, ele te ajudava, além de ser muito trabalhador. Ajudava voluntariamente nos projetos da Festa do Vinho Novo, na Associação de Moradores e na festa de Natal. Onde a gente precisasse de auxílio, ele e a família estavam lá ajudando — relembra.

Em uma rede social, no final da manhã desta terça, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico lamentou o falecimento de Onzi:

"Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento do empresário, enólogo e ex-presidente da Rede de Vinícolas de Caxias do Sul (Revinsul), Ismael Onzi.

Onzi era proprietário da vinícola Casa Onzi, em Forqueta, negócio que foi de seu bisavô. A vinícola recebeu diversos troféus e distinções pela qualidade dos vinhos, sucos e espumantes.