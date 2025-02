Volta às aulas na rede estadual é adiada após liminar na Justiça; 4ª CRE diz que municípios da Serra irão cumprir a medida

A decisão pode mudar nesta segunda-feira (10), com a possibilidade de as aulas retornarem na terça-feira (11), caso o Estado consiga algum recurso judicial. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As aulas na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, incluindo Caxias do Sul e demais cidades da região, não retornarão nesta segunda-feira (10), como estava previsto. A situação acontece devido ao Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS) ter atendido um pedido do Cpers (sindicato dos professores estaduais) e concedido uma liminar adiando o início das aulas. O motivo da liminar é o calor intenso que atinge o Rio Grande do Sul. A decisão, proferida neste domingo (9), é da desembargadora Lucia de Fátima Cerveira.

De acordo com a liminar, as aulas — que deveriam ter início nesta segunda-feira (10) — começarão no dia 17 de fevereiro. No entanto, o governo do Estado já anunciou que vai recorrer contra a decisão. Na nota oficial, divulgada na noite deste domingo, o Piratini disse que "considerando que a decisão pode ser revertida em análise do recurso que será interposto ainda neste domingo (9), o governo disponibilizará informações atualizadas acerca da data de início do ano letivo durante a segunda-feira (10/2)."

Conforme a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Viviani Vanessa Devalle, todos os municípios atendidos pela coordenadoria vão cumprir a decisão, sendo eles: Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos.

Relembre o caso

Na sexta (7), o governo do Estado havia negado o pedido do Cpers. Na ocasião, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) informou, por meio de nota, que seguiria monitorando os alertas de calor e as orientações emitidas pela Defesa Civil Estadual.

Segundo o Cpers, a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul conta com mais de 2.320 escolas e um total de mais de 100 mil profissionais, incluindo professores, orientadores e monitores.

"Essa é uma vitória fundamental para a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar, diante de um cenário preocupante, no qual inúmeras escolas não possuem a estrutura necessária para enfrentar temperaturas que podem ultrapassar os 40°C", afirmou o Cpers.

A presidente do Cpers, Rosane Zan, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que contatou o governo do Estado antes de entrar com a ação, mas não recebeu nenhum retorno.

Onda de calor no RS