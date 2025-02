Você sabe por que não se deve usar o termo estrangeiro para se referir a um migrante?

Curso foi lançado em Gramado no início do mês. Centro de Atendimento ao Migrante / Divulgação

O Centro de Atendimento ao Migrante (CAM), com sede em Caxias do Sul e atuação em toda a região da Serra, lançou, no início deste mês, o curso Letramento Migratório e Proteção Internacional. A apresentação inicial foi na Região das Hortênsias, para servidores das prefeituras de Gramado e Canela.

O objetivo, conforme Adriano Pistorelo, advogado e coordenador do CAM, é que as pessoas entendam como usar as terminologias e possam acolher de uma melhor forma, uma vez que os números de migrantes crescem todos os anos. Além do letramento, o curso aborda temas como fundamentos jurídicos e políticas públicas, linguagem inclusiva e direitos e proteção internacional.

— Falamos sobre quem é o imigrante, quem é o refugiado, como fazer os enquadramentos certos, explicamos que usar a palavra refúgio não é pejorativo, entre outras coisas — explica Pistorelo.

A Lei de Imigração número 13.445 aponta as explicações para cada terminologia:

Imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;

pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil; Emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no Exterior;

brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no Exterior; Residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;

pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho; Visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional;

pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional; Apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro.

Pistorelo explica que termos como estrangeiro e ilegal não devem ser utilizados. No lugar de ilegal, o correto é irregular, uma vez que o processo migratório é ato administrativo, sendo que a pessoa pode buscar as diversas formas de regularização no território nacional, e os termos corretos são irregulares ou indocumentados.

— O termo estrangeiro foi abolido por ter uma característica de dizer que é diferente, estranho. A nova Lei de Imigração aboliu esse termo, tendo uma visão mais de não discriminação — diz o advogado do CAM.