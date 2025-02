Visitação dos parques de Cambará do Sul cai 41% após concessão à iniciativa privada

Parques nacionais de Cambará do Sul foram privatizados em 2021. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Concedidos à iniciativa privada em outubro de 2021, os parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, receberam, em 2024, um total de 105.203 visitantes. É o menor público desde 2011, quando pouco mais de 83 mil pessoas estiveram nos parques.

O monitoramento de público é feito desde 1998 e foi enviado nesta segunda-feira (17) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ao Conselho Consultivo dos Parques Nacionais. A entidade é formada por associações de moradores, federação de montanhismo, universidades e secretarias municipais de Cambará do Sul e Praia Grande (SC).

Na planilha que detalha o público mês a mês, percebe-se a redução no número de visitantes tão logo os parques passaram a ser administrados pela concessionária. Em setembro de 2021, foram 24.368. No mês seguinte, o número reduziu 40%, para 14.518 visitantes.

O percentual de redução é semelhante quando a comparação é feita de um ano a outro. Em 2022, primeiro ano de concessão, foram 151 mil visitantes contra os 257 mil do ano anterior.

Administradora dos parques, a Urbia Cânions Verdes afirma já ter investido mais de R$ 55 milhões em infraestrutura nos parques. Entre os investimentos, a empresa inaugurou, em julho de 2023, uma tirolesa de com extensão de 720 metros no Cânion Fortaleza. No entanto, o atrativo está fechado, por conta da baixa procura, desde setembro do ano passado.

Em outubro, um pedido de revisão de contrato foi feito pela Urbia ao governo do Estado. A concessionária afirma que algumas condições do contrato são inviabilizadas por questões ambientais, o que impacta no faturamento da operação.

A empresa já atribuiu a redução de turistas "às péssimas condições das estradas somadas ao comprometimento da malha aérea para o Estado". Entre maio e agosto, a circulação de visitantes teve queda de 60%, em comparação com o mesmo período de 2023.

Atualmente, o ingresso aos parques custa R$ 91,80 e dá direito a três acessos únicos no período de sete dias a partir do primeiro acesso.

Na manhã desta terça-feira (18), a Urbia Cânions Verdes foi contatada via assessoria de imprensa para falar sobre as negociações de revisão do contrato e a expectativa de reabertura da tirolesa, mas ainda não se manifestou.

Público anual dos parques Aparados da Serra e Da Serra Geral

O monitoramento do público é feito desde 1998. Até 2009, foi realizado pelo Ibama. De 2010 até setembro de 2021, foi feito pelo ICMBio e, após esse período, pela Urbia Cânions Verdes.

Ano - Público

2014 - 131.301

2015 - 189.339

2016 - 199.293

2017 - 223.148

2018 - 217.017

2019 - 232.716

2020 - 179.117

2021 - 257.413

2022 - 151.504

2023 - 147.606

2024 - 105.203