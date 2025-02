Veículos abandonados em ruas de Veranópolis poderão ser removidos pela prefeitura

Ações já ocorrem em Caxias

Em Caxias do Sul, o recolhimento de veículos em estado de abandono está previsto no artigo 44 da lei complementar 632/2020. Conforme o texto, veículos estacionados em via pública por mais de 15 dias sem placas de identificação ou por mais de 30 dias com placas de identificação podem ser removidos pelo poder público, quando estiverem em condições de má conservação; com evidentes sinais de oxidação (ferrugem); acidentado com danos materiais; sem rodas ou pneus; com vidros quebrados ou com lixo no interior.