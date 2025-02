Tubulação rompe durante obras na Borges de Medeiros; área central de Caxias deve ficar sem água 

Grande quantidade de água jorrou na Rua Borges de Medeiros no momento em que tubo se rompeu.

As residências da área central de Caxias do Sul devem ficar sem abastecimento de água entre o fim da tarde desta quinta-feira (13) até a manhã de sexta-feira (14).

A interrupção temporária no abastecimento acontece depois de um cano na tubulação que fica na esquina das ruas Borges de Medeiros com a Hercules Galópolis, perto do Estádio Alfredo Jaconi, se romper. O problema ocorreu por volta das 18h30min da sexta.