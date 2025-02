Três municípios da Serra atingem as maiores temperaturas do ano

No Parque dos Macaquinhos, moradores se refrescam como podem durante a primeira semana de fevereiro, a mais quente do ano. Porthus Junior / Agencia RBS

A Serra gaúcha não fica de fora da onda de calor que fez o Rio Grande do Sul ser o local mais quente do Brasil na última terça-feira (4). A primeira semana de fevereiro registra as maiores temperaturas do ano com termômetros superando a casa dos 30°C em pelo menos três municípios da Serra.

No mais quente deles, em Bento Gonçalves, a temperatura chegou a 33,3°C na tarde de terça e superou os 31°C registrados no primeiro dia do ano.

Leia Mais Construídos para o enfrentamento de estiagens, microaçudes garantem a irrigação de cultivos de verão no interior de Caxias do Sul

Em Caxias, o dia mais quente de 2025 também foi na terça-feira, com a estação meteorológica do Aeroporto Hugo Cantergiani marcando 32°C e superando os 31,6°C registrados no dia 23 de janeiro. Em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, a temperatura chegou a 30°C.

Ainda que a Serra acompanhe o calorão feito no restante do Estado, estão na região mais alta do Estado as menores mínimas do RS, que não baixam de 17º ao amanhecer.

Oito das 10 menores temperaturas são da Serra. Municípios reconhecidos pelo frio, como São José dos Ausentes e Cambará do Sul, têm as temperaturas mais amenas do Estado, sempre ao amanhecer. Ausentes registrou 17°C, enquanto que Cambará teve 18°C, mesma temperatura de Gramado, Vacaria, Canela e Bom Jesus. Mesmo assim, no turno da tarde, as temperaturas sobem para próximo aos 30°C até mesmo nessas cidades.

Pra esta quarta-feira (5), as temperaturas devem ser parecidas com as do início da semana e podem repetir os 32°C em Caxias e 33°C em Bento.