Trecho da Estrada do Imigrante, em Caxias, será bloqueado para obra

Um trecho da Estrada Municipal do Imigrante , no loteamento Jardim Oriental, na zona sul de Caxias, estará bloqueada nesta quinta (13) e sexta-feira (14) para obra de extensão de rede de esgotamento sanitário. O serviço é executado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

De acordo com a assessoria de imprensa do Samae, o trecho fica entre as ruas Floresvaldo José do Canto e João Eli Silveira, e a pista bloqueada é no sentido Centro-bairro. O trecho foi sinalizado pela Fiscalização de Trânsito.