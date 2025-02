Transporte coletivo de Caxias do Sul volta a atender em horários normais nesta quinta

Tarifa com cartão Caxias Urbano custa R$ 5,45.

Os horários integrais do transporte coletivo de Caxias do Sul serão retomados nesta quinta-feira (13), com o início das aulas na rede estadual de ensino. A redução das linhas estava em vigor desde o dia 18 de dezembro. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) nesta quarta (12).