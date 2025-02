Toboágua de 150 metros, em Caxias do Sul, ajuda a refrescar o calor neste final de semana

Maior toboágua inflável do Brasil oferece descida de 150 metros e está em Caxias pelo terceiro ano em 2025. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Antes que o acesso fosse liberado, às 11h05min deste sábado (8), crianças faziam fila para ver se tinham mesmo a altura mínima de 1,30m permitida para a descida de 150 metros do maior toboágua inflável do Brasil, instalado na Rua Dr. Montaury, em Caxias do Sul.

A 3ª edição do Aqcuafest começou com contagem regressiva, tempo seco e temperatura próxima aos 30°C.

Quem chegou cedo conseguiu experimentar a emoção da descida tão logo foi liberada pela equipe da prefeitura.

A família Salazar, moradora do bairro Centenário, entrou na fila às 10h. Os três filhos aprovaram a atração, mas foram os pais que mais gostaram de poder descer, com a ajuda de boias, pela rua:

— Emocionante e refrescante, era o que eu esperava. Nunca tinha feito algo igual, me lembrou a época de carnaval na Venezuela que saímos todos às ruas em um dia quente como hoje pra nos molharmos — disse Maria Nunes, 38 anos.

Diversão em família: Evélio Salazar e Maria Nunes saíram do bairro Centenário com os filhos Antoneli, Alejandro e Antonella para se divertir no Centro. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Diversão para adultos e crianças

Acompanhado dos pais, o público infantil é maioria neste sábado pela manhã. Mas mais pesados, pais e mães alcançam mais velocidade na descida do brinquedo, indicado para todos os públicos.

— O segredo é não encostar o corpo no chão, deixar que a boia deslize e faça o seu trabalho. Ano passado não deu pra vir, esse ano não dava pra perder — contou o servidor público Roberto Carlos Andreis, 53.

Pra quem não quis encarar a fila do toboágua mais de uma vez, o jeito foi esperar as ondas geradas pelas descidas na esquina com a Rua Dom José Barea. Como fez Alejandro Salazar, 16:

— Aqui é bom também, dá pra esperar que venha alguém mais rápido e nos molhe.

Roberto Carlos Andreis, 53 e o filho Guilherme, 16: diversão para todas as idades. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

60 mil pessoas são esperadas até domingo

As primeiras horas de evento superaram as expectativa do presidente do Samae, João Uez. O público no Parque dos Macaquinhos e na Rua Dr. Montaury foi superior ao primeiro dia do ano passado:

— Vemos o dobro das pessoas na fila nesse horário do final da manhã. É um evento diferente das outras edições, com fila inclusiva, por exemplo. E não é só o toboágua que movimenta, mas todo o parque.

Em 2024 foram 34 mil pessoas durante os dois dias de Aquafest. Para este final de semana a capacidade de atendimento, segundo Uez, é de 30 mil pessoas por dia.

— Pode chegar a 60 mil tranquilamente nesses dois dias que estamos organizados para atender a todos — garantiu.

O AqcuaFest segue até as 18h deste sábado e retorna às 11h do domingo (9). Na quadra poliesportiva do Parque dos Macaquinhos está montado um parque inflável com dois toboáguas menores, futebol de sabão, piscinas e camas elásticas.

Para ter acesso a ele é preciso participar de atividades dos parceiros disposto em tendas espalhadas pelo parque. A participação é revertida em um dinheiro fictício, as chamadas Econômis, moeda de troca do projeto Proconlândia, capitaneado pelo Procon e parceiro do Acqua Fest.

O evento gratuito conta com praça de alimentação com food trucks.Sugere-se aos participantes a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos.

Atrações musicais iniciam à tarde:

Sábado – 08/02

13h30min – Duo Patroas

15h – Abertura oficial do evento

15h30min – Tati Freitas

17h30min – Glê Duran

Domingo – 09/02