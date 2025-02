Telefone dos bombeiros está inoperante em quatro municípios da Serra; saiba como contatar em emergências

O telefone 193 do Corpo de Bombeiros Militar está inoperante na manhã desta quarta-feira (5) em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos. Conforme a corporação, a situação ocorre em virtude de problemas com a operadora, que já foi acionada e deu o prazo até o meio-dia para resolver a situação.