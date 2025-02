Suspeito de agredir companheira e tentar afogar filha de dois meses é preso em Vacaria 

Um homem, cuja identidade não foi informada, foi preso nesta terça-feira (4), em Vacaria, após uma operação conjunta entre as polícias civis de Vacaria e de Garopaba (SC). Ele é investigado pela polícia catarinense por violência doméstica contra a ex-companheira e a filha do casal, de dois meses. Os policiais suspeitam que o homem tenha vindo ao Rio Grande do Sul para encontrar a ex-companheira, que teria deixado o Estado vizinho após o início da investigação.

Segundo a Polícia Civil catarinense, o caso foi registrado em 14 de janeiro deste ano, na Delegacia de Polícia de Garopaba. Uma familiar da vítima teria relatado aos policiais a rotina de agressão que o homem mantinha com a mulher e com os filhos dela. Contou ainda que o homem teria tentado afogar a filha do casal, uma criança de dois meses, no banheiro da casa.

Após o relato da familiar da vítima e do registro de bolem de ocorrência, a vítima e outro morador da casa foram intimados para prestar depoimentos. Eles confirmaram à polícia os casos de agressão. Dessa forma, a polícia solicitou a prisão preventiva do homem, após manifestação favorável do Ministério Público.