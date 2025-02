Ruas próximas ao estádio Alfredo Jaconi terão bloqueios nesta quarta-feira

Em função da partida entre Juventude e Grêmio pela quinta rodada do Gauchão, às 22h desta quarta-feira (5), o tráfego de veículos estará restrito em diversas vias no entorno do estádio Alfredo Jaconi.

A previsão é que o trânsito seja liberado para os veículos após o término da partida. Devido às obras de esgotamento sanitário do Samae, que estão sendo realizadas na rua Hércules Galló, o trecho entre as ruas Marquês do Herval e Borges de Medeiros estará com bloqueio total, inclusive para pedestres.