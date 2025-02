Rua Sarmento Leite, em Caxias, ficará bloqueada  por pelo menos 10 dias para obras

O bloqueio é entre as Ruas João Paternoster e Major José Batista, próximo à Igreja dos Capuchinhos, no bairro Rio Branco.

A Rua Sarmento Leite, em Caxias do Sul, está bloqueada para a execução de obras de construção e prolongamento da rede de drenagem pluvial. O trecho bloqueado é entre as ruas João Paternoster e Major José Batista, próximo à Igreja dos Capuchinhos, no bairro Rio Branco.

Realizada pela secretaria Municipal de Obras (SMO), a intervenção tem como objetivo combater infiltrações que afetam residências da região. Para reduzir os impactos no trânsito, foram adotadas medidas para viabilizar a passagem de veículos fora do horário de trabalho das equipes, sempre que as condições do canteiro de obras permitirem. A orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas.