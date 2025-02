Rua de acesso ao bairro Santa Fé vai ter bloqueio a partir desta quinta-feira

A Rua Hermes Fontes, no bairro Santa Fé, zona norte de Caxias do Sul, vai ter bloqueio parcial a partir desta quinta-feira (13). A alteração ocorre, segundo a secretaria Municipal de Obras, devido a um trabalho de manutenção em tubulações de drenagem.

O trecho que receberá os trabalhos fica no acesso ao bairro via rotatória pela Rua Célia Maria Didomenico, em frente à Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). A pista bloqueada será no sentido Centro-bairro, ou seja, afeta os motoristas que saem da Rota do Sol (RS-453) em direção ao Santa Fé.