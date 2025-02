Rota Panorâmica, entre Canela e Três Coroas, é interditada por risco de desmoronamento 

Com o bloqueio, a Prefeitura orienta que os motoristas utilizem a rota principal pela RS-115 até o município de Três Coroas.

A prefeitura de Canela interditou a Rota Panorâmica, que liga o interior do município a Três Coroas, nesta segunda-feira (10). A via estava liberada para a passagem de veículos leves até o domingo (11), mas análises identificaram a possibilidade de movimentações no terreno.