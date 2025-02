Procissão luminosa da 147ª Festa do Padroeiro, em Bento Gonçalves, ocorre em março

Com o tema Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação, a 147ª Festa em honra ao Padroeiro de Bento Gonçalves realizará a procissão luminosa, no dia 10 de março, às 19h. A concentração ocorrerá junto à escadaria localizada no início da Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Estefânia Pasquali. A procissão, sob a luz de velas, tendo à frente a imagem do Padroeiro, sai às 19h30min, acessa a Rua Marechal Deodoro e irá chegar em frente ao Santuário às 20h. A ação é aberta a comunidade.