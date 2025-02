Prefeitura e Fundação Caxias irão construir cinco casas para famílias kaingang em aldeia de Forqueta

Reunião realizada na prefeitura de Caxias do Sul contou com a presença de lideranças da Funai e representantes das famílias que residem em Forqueta. Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Cerca de nove meses após deixarem a aldeia em Forqueta, no interior de Caxias do Sul, as sete famílias kaingangs começam a ter perspectiva de quando poderão retornar. Lideranças indígenas se reuniram na tarde desta quinta-feira (6) com secretários da prefeitura de Caxias do Sul. No encontro, ficou determinado que a prefeitura e a Fundação Caxias irão doar cinco casas para as famílias.

O grupo precisou ser retirado da aldeia pela Defesa Civil, em maio do ano passado, quando a intensa chuva registrada causou deslizamentos próximos ao local. Desde então, os kaingangs têm sido abrigados pela prefeitura em espaços provisórios. A subprefeitura de Forqueta cedeu duas casas para alocar as famílias, onde estão atualmente.

No início do ano passado, o grupo iniciou a construção de novas moradias. Isso porque as casas do local, pertencentes a uma antiga vinícola, estão com problemas na infraestrutura. Conforme o cacique Altair Santos, goteiras e infiltrações foram notadas.

— Os telhados estão com problema. Chove dentro das casas igual chove lá fora. Quando deu aquela chuva mais forte em maio, a gente perdeu muitos móveis, muitas coisas acabaram estragando – conta.

Casas da aldeia apresentam problemas na infraestrutura, conforme o cacique. Porthus Junior / Agencia RBS

A obra, no entanto, foi interrompida pelo risco de deslizamentos no local. Segundo a prefeitura, o laudo que atesta a segurança de parte do terreno, especificamente onde as casas estavam sendo construídas, já foi apresentado. A avaliação foi feita pela Terra Service, empresa contratada pela administração para esta e outras avaliações no município. Segundo o documento, uma parte do terreno, abaixo de onde ocorriam as obras, ainda apresenta instabilidade. No entanto, os técnicos já indicaram ações que podem recuperar o espaço.

Durante a reunião na prefeitura, a Secretaria de Habitação se comprometeu em construir quatro residências no mesmo formato do programa habitacional do município. Já a Fundação Caxias doará uma casa. A mão de obra para a construção das moradias será fornecida pela Secretaria de Habitação e pela Fundação Caxias.

Conforme o secretário de Habitação, José de Abreu, a equipe da pasta irá até a aldeia na próxima quarta-feira (12) para analisar o terreno e planejar a disposição das novas casas. Servidores da Secretaria de Obras deverão acompanhar a visita. Isso porque obras de terraplanagem e drenagem serão feitas no espaço que receberá as moradias.

— Além das novas casas, nos comprometemos em avaliar a residência do cacique e reformá-la com os materiais que tivermos à disposição — detalha o secretário.

Modelo de casa doado pela Fundação Caxias para as famílias de Santa Tereza, que também será construída na aldeia de Forqueta. Fundação Caxias / Divulgação

Conforme o presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, a entidade espera iniciar a construção da casa ainda neste mês. A previsão é que a obra leve cerca de uma semana. A casa de madeira pré-fabricada é do mesmo modelo que a Fundação doou para famílias de Santa Tereza atingidas pela enchente de maio.