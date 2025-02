Prefeitura de Caxias prevê lançar programa de renegociação de dívidas em abril

Dívida dos contribuintes com o município soma R$ 942 milhões.

Contribuintes em dívida com a prefeitura de Caxias poderão ter condições facilitadas de pagamento a partir de abril com o Refis 2025. A nova edição do programa de renegociação foi anunciada nesta terça-feira (25) pelo prefeito Adiló Didomenico, e um projeto de lei deve ser encaminhado à Câmara nas próximas semanas.