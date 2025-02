Prefeitura de Caxias do Sul pretende iniciar serviço de telemedicina até o inverno

Entre os projetos citados pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB) durante a abertura do Legislativo na terça-feira (4), o serviço de telemedicina é um dos primeiros que pode estar à disposição da população. A empresa NXT Telessaúde LTDA foi definida no último dia 28 como vencedora da licitação para o serviço.

Conforme Adiló, o prazo vai permitir organizar a estrutura de atendimentos a tempo do período de baixas temperaturas . Se a previsão se confirmar, muitos caxienses não terão a necessidade de encarar filas nas unidades básicas de saúde (UBSs), um problema histórico na saúde do município.

— Me parece que vem na melhor hora possível que a gente consiga estruturar bem esse projeto, para que quando chegar o inverno, que é o período que as pessoas sofrem muito na fila de madrugada, elas não precisem ir para renovar uma receita, para fazer uma revisão no médico — avalia.