Prefeitura de Caxias do Sul encerra 2024 com superávit de cerca de R$ 193 milhões

Apresentação do balanço da prefeitura de Caxias do Sul na Câmara de Vereadores.

De acordo com os dados, o total de receitas no ano passado do município foi de R$ 3.546.071.863,49 e de despesas R$ 3.353.034.691,05. Tratando-se apenas da administração direta, conforme o balanço apresentado, o superávit foi de R$ 125.506.856,79.

Segundo a assessoria da prefeitura, a maior parte dos recursos do município é utilizada na educação e na saúde . Em 2024, 25,47% foram aplicados na educação, respeitando o mínimo constitucional de 25%, e 25,21% foram direcionados à saúde – no caso desta área, o mínimo constitucional é de 15%.

Segundo a assessoria, do orçamento do município, 44,56% são utilizados com as despesas com pessoal. Nesse caso, o máximo legal é de 54%. Esse valor, contudo, não é cumulativo com o das áreas acima, uma vez que engloba todos os servidores da administração, incluindo saúde e educação.