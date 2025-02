Prefeitura de Caxias do Sul avalia terrenos para instalação da Casa da Mulher Brasileira

A prefeitura de Caxias do Sul avalia dois terrenos para instalação da Casa da Mulher Brasileira (CMB) . A estrutura terá como objetivo atuar no atendimento multidisciplinar e humanizado às mulheres em situação de violência .

Após a reunião na prefeitura, o prefeito, o secretário Peruchin e técnicos do Estado fizeram uma vistoria em dois possíveis terrenos do município. Um deles está localizado no Parque dos Macaquinhos, ao lado da escadaria, e o outro atrás da Escola Estadual da Dario Granja Sant’Ana, no bairro Sanvitto.