Prazo para pagamento do IPTU de Caxias do Sul com desconto de 10% termina nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (10) o prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto de 10%, em Caxias do Sul. Quem perder a data, poderá pagar parceladamente , em quatro vezes, com vencimentos em 10 de abril, 12 de maio, 10 de junho e 10 de julho.

Os boletos para quitação do imposto estão disponíveis exclusivamente em formato digital no site da prefeitura e no aplicativo Cidadão Online - Caxias do Sul, disponível para Android e iOS.